كيف يكتئب أطفالنا بسبب الكرتون؟.. نصائح تخلصكم من إدمان الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

تترك العديد من الأمهات أطفالهن أمام شاشات التلفاز لساعات، يقضونها في مشاهدة أفلام الكرتون، التي تتحول تدريجيًا لديهم إلى إدمان يصعب التخلص منه.. ثم يبدأ هؤلاء الأطفال في تقليد أدوار أبطالهم الخارقين في هذه الأعمال، والتي قد تسبب لهم الضرر البالغ.

ومن أجل ضمان سلامة طفلك يقدم الخليج 365 طرق للآباء والأمهات للحد من مخاطر الأفلام الكرتونية عليهم نفسيا وجسمانيا بحسب الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، والتي يوضحها الكالي:

- ما هي أضرار الأفلام الكرتونية نفسيا على الطفل؟

1 - تصيب الطفل بحالة تقمص للشخصية الكرتونية التي يشاهدها بسبب حبه لها.. ويكون لها تأثيرا سيئا إذا كانت عدوانية.

2 - الشخصيات الكرتونية العدوانية تتملك إدراك الطفل وتفكيره، ويتحول بسببها إلى تطبيق مشاهد العنف على غيره.

3 - تحول شخصية طفلك تدريجيًا من هادئ وسوي إلى مضطرب ويمارس العنف والتنمر خارج المنزل.

4 - قلة التحصيل الدراسي وانعدام العلاقات الاجتماعية، بسبب أكتفائه بالشخصيات الكرتونية الخيالية.

- ماذا تعرفون عن أضرار الأفلام الكرتونية صحيا على الأطفال؟

1 - كثرة جلوس الطفل أمام الموبايل لفترات طويلة يؤثر بالسلب على عيناه.

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2 - قلة التركيز لديه.

3 - قلة الأكل نظرا لانشغاله بمشاهدة الأفلام الكرتونية أثناء الأكل.

4- قلة إحساسه بالجوع وإحساسه بالشبع.

5 - الكسل والخمول ورفضه الذهاب للمدرسة.

- حسنا.. كيف يتعامل الآباء والأمهات للحد من هذه المخاطر؟

1- قللي من مشاهدته للأفلام العدوانية.

2 - اجعلي طفلك يشاهد الأفلام الإيجابية والمحتوى الهادف.

3 - لا تتركي الهاتف في يد طفلك دون متابعة.

4- لا تنشغلي عن ابنك وتدعي أن الكرتون يشغل وقته.

5 - تشجيع طفلك على ممارسة الرياضة والألعاب البدنية لشغل وقت فراغه