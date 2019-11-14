هز الرضع ورميهم لأعلى.. حركات عفوية من الأمهات تؤثر بالسلب على الدماغ

أمور خاطئة تفعلها بعض الأسر عند استقبال أطفالهم الرضع، لكنها تحمل الكثير من التأثيرت السلبية على صحتهم، دون أن يدركون ذلك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية، أن من ضمن التصرفات الخاطئة هي هز الرضع بعنف لأجل تنويمهم أو التوقف عن البكاء، وأيضًا رمي الأطفال إلى أعلى والتقاطهم على أيديهم، لكن هذه الحركات والتصرفات تؤثر بالسلب على مخ الأطفال والأنشطة الحياتية.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن هز الرضع يؤثر بالسلب على الدماغ، لأن عضلات الرقبة تكون ضعيفة، ولا تدعم ثقل رأسهم بشكل كامل، فتعرضهم للهز بقوة يجعل المخ يتحرك داخل الجمجمة، بصورة تؤثر عليهم سلبا.

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وعرضت الصحيفة السعودية الرسم التوضيحي، الذي أوضح إن هز الرضع ينتج عنه 3 مخاطر، تشمل العمى الجزئي أو الكلي، كما يتسبب في مشاكل في التعلم، ويؤدي إلى تأخر النمو.

وتظهر أعراض تأثر الرضع سلبا على شكل عصبية أو هياج شديد، كما تؤدي إلى مظاهر سوء التغذية، إضافة إلى صعوبة في البقاء مستيقظا.