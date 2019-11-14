فيديو.. رانيا يوسف ترد على منتقديها: معنديش مشكلة أنا مبسوطة

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال كواليس تصويرها مسلسل "مملكة إبليس" مرتدية الحجاب، وذلك خلال تسجيل برنامج theinsider بالعربي معها على، مقطع فيديو ردت فيه على منتقديها.

مقطع الفيديو نشرته صفحة البرنامج على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وبعدما أبدت رانيا يوسف سعادتها بالمشاركة في المسلسل المقرر عرضه على الإنترنت، قالت إنها لم تعد غاضبة من منتقديها.

وأضافت، "اتمنى أن أعمالي تعجبكوا، وتشتموني وتنتقدوني، اعملوا اللي إنتوا عايزينه أنا مبسوطة معنديش مشكلة".

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الفديديو الذي نشرته صفحة البرنامج الذي يذاع عبر قناة "دبي وان"، جاءت عليه الكثير من التعليقات والتفاعلات، والتي كان من بينها، "ما شاء الله ربي يحفظط".

الانتقادات التي وجهت لرانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف قد ارتدت فستان جرئ في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وألحقته بآخر خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالة، ما جعلها في مرمى الجمهور، الذي انتقد تلك الفساتين الجريئة.