النشاط البدني المستمر يمنع الإصابة بالخرف

أفاد علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية، أن الحفاظ على النشاط البدني يمنع الإصابة بمختلف أنواع الخرف مع التقدم بالعمر بما فيها تلك التي تؤدي إلى الموت.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أنه خلال أعوام 1984-1986 اشترك قرابة 75 ألف نرويجي في أول مرحلة للدراسة HUNT1، وبعد 11 سنة شارك 33 ألف في المرحلة الثانية، وقدم 30 ألفا منهم معلومات كاملة مؤكدة لضمهم إلى هذه الدراسة.

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وضم الباحثون في الدراسة معلومات 920 شخصًا مصابا بالخرف، منهم 320 شاركوا في HUNT، وخضع جميع المشتركين حتى وفاتهم أو حتى انتهاء مدة الدراسة عام 2016 إلى متابعة طبية دائمة.

واتبع الباحثون في هذه الدراسة المعادلة التي كانت تستخدم سابقًا في تقييم احتمال تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والكآبة ومرض الكبد الدهني غير الكحولي عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف اللياقة البدنية.

واتضح من نتائج هذه الدراسة أن خطر تطور الخرف كان أقل بنسبة 40% لأولئك الذين كانوا من بين 80% يتمتعون بلياقة بدنية جيدة، إذا بدأ شخص ما بعد المرحلة الأولى من الدراسة باتباع نمط حياة صحي ورفع مستوى نشاطه البدني إلى الحد الأقصى، فانخفض الخطر لديه بنسبة 48%.