مشابك الشعر في 2019.. كريستالية ولؤلؤية بأسعار "خيالية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت ساحة الموضة في المواسم الأخيرة عودة صيحة مشبك الشعر في أشكال وأنماط مختلفة، وبينما في الماضي كانت مشابك الشعر تقتصر على تسريحات الشعر للطلبة والتلاميذ.

وكانت البداية مع مشبك الشعر المحدّث الذي تم عرضه للمرة الأولى في عرض آشلي ويليامز لربيع وصيف 2018، والذي زيّن تسريحات الشعر الأنيقة للعارضات، وبعد عامين قام عدد من المصممين البارزين باتباع الأسلوب نفسه؛ إذ حولوا الإكسسوار الكلاسيكي الذي غاب عن مشهد الموضة سابقًا إلى قطعة إكسسوار ترتديها أشهر النجمات والمؤثرات ومدونات الموضة، كما أصبح عنصرًا أساسيًا في إطلالات ستايل الشارع.

كما ظهر الإكسسوار بقوة ضمن عروض ربيع وصيف 2019، حيث قدمه العديد من المصممين أمثال Zadig & Voltaire، وشانيل، وديور غوتشي، وماكس مارا، وسان لوران، في أنماط وأشكال متنوعة.

وقد فضلت معظم العلامات تقديم المشبك على شكل شعار علامتهم التجارية، أو على شكل اسم علامتهم التجارية؛ ما يضفي على الإطلالات لمسة من الأناقة والفخامة.

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وتأتي مشابك الشعر في الغالب مصنوعة من حبات الكريستال ولمسات من اللؤلؤ والتفاصيل المعدنية، لذا فإن جمالية مشابك الشعر الموقعة من أشهر المصممين هي سبب كاف لإضافتها إلى خزانة الإكسسوارات رغم أسعارها المرتفعة، والتي تبدأ من 700 دولار وصولًا إلى 1,200 دولار حسب المواد المستخدمة.

كما تضفي مشابك الشعر على تسريحات الشعر لمسة جميلة و أنيقة خصوصًا تسريحات الكعكة والضفائر، ومن أبرز مشابك الشعر المفضلة لدى مؤثرات الموضة هذا الموسم نذكر مشبك الباريت الزجاجي المزين باللؤلؤ والمرصع بالألماس من شانيل، والذي يعد من أكثر الإكسسوارات شعبية على حسابات إنستغرام لعام 2019، إلى جانب مشبك الشعر بطبعة السلحفاة المزين بالكريستال من غوتشي، ومشبك الباريت المزدوج من سان لوران المكون من قطعتين، تحمل كل واحدة منها جزءًا من اسم العلامة التجارية.

فيما يلي أبرز أنماط مشابك الشعر من كبرى دور الأزياء العالمية والتي تبدأ أسعارها من 700 دولار.