هل يمكن غسل "فوطة" المطبخ مع مناشف الحمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
هل من غير الصحي غسل الخرق التي تستخدم في المطبخ مع مناشف الحمام؟ يقول برند جلاسل من الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات (أي كيه دبليو): "هذا يتوقف بالكامل على المزيج الصحيح من درجة حرارة المياه والمادة المنظفة".
يقدم المختص في غسيل الملابس إستراتيجيتين إذا ما كان المرء يعتزم وضع مزيج من خرق المطبخ ومناشفه مع مناشف الحمام في غسالة الملابس.
يتحدث الخيار الأول عن غسل المناشف والخرق على درجة حرارة منخفضة تبلغ 40 درجة مئوية بمنظف شامل يأتي في هيئة مسحوق أو أقراص. وتحتوي هذه المنظفات الصلبة على عناصر تبيض وبالتالي لديها قوة تنظيف أعلى.
وفيما يتعلق بالخيار الثاني، قم بتنظيف المزيج العشوائي من المناشف والخرق على درجة حرارة أعلى تبلغ 60 درجة مئوية باستخدام منظف للألوان في هيئة سائلة أو صلبة أو منظف شامل سائل.
وهذه المنتجات لن يكون لها أي أثر تبيضي وبالتالي سوف تكون هينة على الألوان.
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