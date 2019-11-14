الماء لا يصلح لإطفاء حرائق الدهون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت جمعية "المنزل الآمن" من إطفاء حريق الدهون بواسطة الماء؛ نظرا لأن الماء يتبخر بسرعة البرق في الدهون، التي تزيد درجة حرارتها عن 100 درجة مئوية، وبالتالي يخرج من الوعاء لمسافة تزيد عن المتر.
وأوضحت الجمعية الألمانية أن هذه العملية تعرف باسم "انفجار الدهون"، وهي قد تؤدي إلى نشوب حريق بالمنزل والتعرض لإصابات خطيرة.
وبدلا من الماء ينبغي إطفاء الحريق بواسطة غطاء جاف؛ حيث يعمل الغطاء على خنق ألسنة اللهب المتصاعدة من الوعاء. والأفضل من ذلك استخدام مطفأة حريق مخصصة لإطفاء حرائق الدهون.
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