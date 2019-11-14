بعد الفرو.. هل تتخلّى بيوت الأزياء عن استخدام الجلود؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أنْ قرّرت العديد من دور الأزياء العالميّة بما في ذلك "برادا" و"غوتشي" و"شانيل" التوقّف عن استخدام فراء الحيوانات في تصاميمهم، فإنَّ التخلّص من الجلود قد يكون الخطوة التالية نحو صناعة أكثر استدامة وأخلاقيّة.

وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته مجلة "فوغ يزنيس" أنَّ آراء المستهلكين حول الجلود قد انخفضت في السّنوات الأخيرة، وحسب الدراسة الاستقصائيّة والتي شملت 2000 شخص من المقيمين البريطانيين والأمريكيين، اتّضح أنَّ 37 في المائة من المقيمين في المملكة المتحدة و23 في المائة من المقيمين في الولايات المتحدة يعتقدون أنَّ الجلود "مادّة غير ملائمة" للاستخدام في صناعة الملابس.

على الرّغم من أنّه لم يتبيّن بعد ما إذا كانت العلامات التجاريّة ستبدأ في تقليص استخدام الجلود، استجابة لطلبات المستهلكين، إلا أنّ علامات مثل "ستيلا مكارتني" و"فيجا" قد نجحتا بالفعل في استخدام بدائل خالية من جلود الحيوانات، فمنذ تأسيس علامتها التجاريّة، كانت مكارتني معارضة لاستخدام الجلود والفراء بقوّة في صناعة الأزياء، في حين استجابت ماركة الأحذية الرياضية "Veja" لطلبات العملاء وأطلقت نسخة قابلة للتحلل من حذاء V10 الرّياضيّ الشّهير في شهر أكتوبر الماضي.

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وتشكّل إمكانية ظهور علامات أزياء نباتيّة "green-washing" نكسة محتملة في الاتجاه نحو الأزياء الأكثر استدامة، فغالبًا ما يتمّ وصف البدائل الجلديّة الشّائعة بما في ذلك البولي يوريثين والـ PVC على أنها "نباتية"، لكنّها تعتمد أساسًا على البلاستيك والبترول.

ويطلق قماش الـ PVC بشكل خاصّ أبخرة سامة، مثل BPAs والفثالات المسبّبة للسّرطان، كما أنّه من غير الواضح ما إذا كان عمر الجلد الأصليّ يتجاوز عمر البدائل الجلديّة، مما يقلل من النفايات.

وبدأت الشّركات في تجربة البدائل القابلة للتحلل الحيويّ والمصنوعة من البولي يوريثين والـ PVC ، ولكنّ أسعارها العالية وملمسها الذي يشبه الورق المقوّى يجعلها منبوذة من قبل المستهلكين، و استمرار البحث وتطوّر الرّأي العام. وتوجّه الشركات إلى الاهتمام بصناعة ملابس أكثر استدامة وتحافظ على البيئة وتتماشى مع رغبات المنظّمات البيئية، ربّما يكون أسبوع الموضة الخالي من الجلود أمرًا واقعًا وحقيقة في المستقبل القريب.