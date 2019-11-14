تعرفي على طريقة ارتداء الـ "ميدى سكيرت" في الشتاء وتنسيقها لتتماشى مع السهرات

تعشق معظم الفتيات ارتداء التنورة والفساتين لانها تزيد من انوثتها، وبخاصة "الميدى سكيرت" أو التنورة المتوسطة الطول فهى ملائمة لمختلف الإطلالات والمناسبات ويمكنك ارتداؤها سواء في اجتماع عمل أو خروجه شبابية او تنسيقها لتتماشى مع السهرات.

ولهذا فلا يمكن لأي فتاة الاستغناء عن هذه القطعة فى دولابها، ويمكن أيضا ارتداؤها على الهاف بوت أو الحذاء الرياضى أو البوت الطويل فهى مناسبة لاى شكل من اشكال الأحذية.

وخلال الشتاء هناك عشرات الطرق لارتداء "الميدى سكيرت" علي ملابس شتوية سواء جواكت ثقيلة او تيشرتات مصنوعة من التريكو ويوجد منها العديد من الاشكال التي برزت في 2020 أهمها البليسية والجلد والفلوري وكذلك الجينز والشيفون أيضا.

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