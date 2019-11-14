دوناتيلا فيرساتشى تكشف النقاب عن خط لإنتاج العطور الفاخرة

كما هو الحال مع معظم المدن في إيطاليا، تمتلئ ميلان بالتاريخ، وتميل ميلان لإخفاء كنوزها خلف الأسوار، ويعد "فيا جيس" أحد الشوارع المحاطة الآن بالمحلات الفاخرة والمتاحف والفنادق الخمس نجوم والمساكن الخاصة، لكن العنوان الأبرز به يتميز بمنحوتات على شكل "رأس ميدوسا"، وهو قصر فيرساتشى

يضم القصر، الذي يعود للقرن الثامن عشر، صالة عرض فيرساتشي وشقة مؤلفة من غرفتي نوم تعود ملكيتها لمؤسسها، جياني فيرساتشي.

اليوم ما زال القصر على قيد الحياة، ويمتلئ بالحياة والضجيج، للترحيب والكشف عن روائح وبرفانات جديدة من أتيليه فيرساتشى

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تقدم مجموعة العطور لأول مرة فى أتيليه فيرساتشي 6 روائح معاصرة، ابتكرت من قبل أشهر الأنوف فى العالم واختارتها شخصيا دوناتيلا فيرساتشي، المسئول الإبداعي الرئيسي في المنزل

وعندما سئلت دوناتيلا عما يعنيه العطر بالنسبة لها، فقالت: "التعبير عن الذات. بطريقة ما، حتى عندما كنا صغيرين، فإن اختيار العطر كان دائمًا مشكلة كبيرة، أعتقد أن هذا هو السبب في قولهم أن اختيار العطر هو أمر شخصي للغاية".

بالنسبة لها، لم يكن هذا مجرد إيجاد مزيج مثالى، وتابعت: "لقد أحببت دائمًا خلط العطور المختلفة معًا لأننى لا أريد أن أكون مثل أى شخص آخر، أنا لا أستخدم رائحة واحدة فقط، إن طريقتي الشخصية في القيام بذلك هي مزج الزيوت العطرية للجسم بأنواع مختلفة من العطور بحيث تكون النتيجة فريدة وفي نفس الوقت تختلف قليلاً كل يوم، إنه تقليد موجود أيضًا في ثقافة الشرق الأوسط وتقليد العطور الستة المعروضة".

من العطور الطازجة إلى الأزهار والروائح الخشبية، كل عطر فريد من نوعه، حيث يأخذ مرتدية فى رحلة شمية مبتكرة.

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تقول دوناتيلا: "يقدم Cédrat de Diamante مجموعة من نكهة الليمون الإيطالي والجريب فروت الوردي والأخشاب الطبيعية".

فيما يسلط Éclat de Rose الضوء على الزهور الدقيقة لمنتصف الوردة المغربية، بينما يتميز Jasmin au Soleil بزهور الياسمين من الهند، والتي يتم التقاطها حصريًا عند شروق الشمس.

فى النهاية الأقوى، يعد Figue Blanche - مزيج من التين الطازج ممزوجًا بالبرغموت والنيرولي للحصول على نكهة رائعة، بينما يعمق الياسمين وبتلات الورد العصير، وتم إنشاء Santal Boisé من خشب الصندل السريلانكي، سفاري Gurjun، والزعفران لإنتاج تأثير يشبه العود.

العطر الأخير هو Vanille Rouge كان مستوحى العطور جوردي فرنانديز من "تعقيدات الروائح التقليدية في الشرق الأوسط"، يفتح مع الفانيليا وتلميح من حلوى البرالاين، إلى جانب اتفاق المسك، قبل أن تغوي رائحة الورد.

وقالت دوناتيلا: "لدي مئات زجاجات العطور والزيوت النباتية في منزلي، وأستمتع بخلطها معًا لخلق روائح جديدة، أنا مهووسة بالعطور

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