غير الحمل وسن اليأس.. إليكِ أسباب انقطاع الحيض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إن انقطاع الحيض يعد أمرا طبيعيا خلال الحمل والرضاعة ومرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).

وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن انقطاع الحيض في غير هذه الحالات يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن ورائه، خاصة إذا استمر الانقطاع لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وأوضحت نوفاكوفيتش أن انقطاع الحيض قد يرجع في هذه الحالة لأسباب عدة مثل التوتر النفسي الشديد أو الإفراط في ممارسة الرياضة أو تقلبات الوزن الشديدة بسبب الحميات الغذائية المتكررة أو نقص الوزن بسبب اضطراب الأكل المعروف باسم فقدان الشهية العصبي.

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كما قد يرجع سبب انقطاع الحيض إلى أدوية معينة مثل مضادات الاكتئاب والأدوية الخافضة لضغط الدم، والعلاج الكيماوي، وبعد إيقاف حبوب منع الحمل.

ومن الأسباب الأخرى لانقطاع الحيض بطانة الرحم المهاجرة وورم بالمبايض أو بالغدة النخامية.

وغالبا ما يكون انقطاع الحيض مصحوبا بأعراض أخرى مثل تغير حجم الثدي ونزول إفرازات كالحيب من الثدي ونمو الشعر بكثافة في الوجه وتساقط الشعر وظهور البثور وجفاف المهبل، كما يصير الصوت أعمق.

ويتم علاج انقطاع الحيض بناء على السبب، الذي يحدده الطبيب بعد إجراء الفحوصات اللازمة.