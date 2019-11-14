طريقة تحضير طاجن اللحمه بالبصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة طاجن اللحمه بالبصل على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كيلوونصف لحمه مكعبات 40 جرا توابل اللحمه جاهزة 300جرام بصل شرائح 5 جرام ثوم مفروم 100 جرام ماء ملح وفلفل حسب الرغبه Advertisements فلفل حار حسب الرغبه 10 جرام كزبره جافه رشه جوز الطيب 2 ورقه لاورو طريقة التحضير: تغسل اللحمه جيدا وتصفى. تتبل اللحمه بالملح والفلفل توابل اللحمه و تحمر فى زيت ساخن جدا الكميه على 5 مراحل وبين كل مرحله تسخن جيدا الطاسه وتترك جانبا فى نفس الطاسه. يشوح البصل والثوم ونضيف الكزبره و ورق اللورو ونضيف اللحمه والماء والملح والفلفل الاسود والحار ورشه جوزه الطيب. نضع الخليط فى طاجن ويغلى غلوه واحده ويغطى ويدخل الفرن قبل السوى ب 5 دقائق يكشف الغطاء وياخذ وش ذهبي ويقدم ساخن.

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