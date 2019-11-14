دراسة أمريكية: اللحوم والكعك تزيد من جلطات القلب

أفادت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن تناول الكثير من الأغذية فائقة المعالجة، مرتبط بتراجع صحة القلب والأوعية الدموية.

ومن المقرر عرض نتائج الدراسة حول الأغذية فائقة المعالجة وعلى رأسها الكعك واللحوم المصنعة، أمام المؤتمر السنوي للجمعية، الذي سيعقد في الفترة من 16 - 18 نوفمبر الجاري في أمريكا.

وتصنع الأغذية فائقة المعالجة بالكامل أو معظمها من المواد المستخرجة من الأطعمة، مثل الدهون والنشا والدهون المهدرجة والسكر المضاف وغيرها من المركبات، وتشمل المواد المضافة التجميلية مثل النكهات أو الألوان الصناعية أو المستحلبات، وفقًا لـ"العربية".

وتتمثل أبرز الأغذية المعالجة في المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المالحة المعبأة، والكوكيز والكعك واللحوم المصنعة و"ناجتس الدجاج" والشوربات الفورية المجففة والمغلفة، بالإضافة إلى الأغذية التي يتم تسويقها تحت اسم "الأطعمة سهلة التحضير"، بحسب الدراسة.