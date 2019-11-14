كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد تفاصيل هدية زوجها لها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".
وقالت رشيد إن زوجها أهداها هدية قيمة عبارة عن ميكروفون مرصع بالذهب والألماظ.
ووصفت رشيد المايكرفون: "المايك من تحت دهب والإطار مكتوب عليه اسمي ومن فوق كله ألماظ"، مشيرة إلى أنها تحتفظ به مع الآلات التقنية التي تعمل بها.
وأوضحت رشيد أنها شاركت صورة المايك مع جمهورها، نظرًا لأنها ستستخدمه في حياتها الفنية، لافتة إلى أنه أثار ضجة بين جمهورها ومتابعيها.
وتحدثت رشيد عن دراستها، مشيرة إلى أنها درست الاقتصاد ثم اتجهت لدراسة الإعلام وأنها الآن تدرس الهندسة المعمارية الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى رشيد تكشف عن هدية زوجها لها: ميكرفون ذهب مرصع بالألماظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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