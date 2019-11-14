سمراء ببقع بيضاء.. كواليس جلسة تصوير نوبية لتحدي البهاق

ببشرتها السمراء الغامقة، ذات العيون السوداء الواسعة، والبقع البيضاء، التي تخللت أغلب ملامح وجهها، خضعت الموديل "وينجي" النوبية لجلسة تصوير بعدسة المصور محمد عاطف، لتجسيد معاناة أصحاب البهاق بالمجتمع.

داخل إحدى الحدائق بمصر الجديدة، بين غصون الأشجار ظهرت "وينجي" بتيشيرت غامق اللون حمل صورة لفتاة تعاني البهاق.

"قررنا نجيب موديل عشان متكونش بنتاجر بالحالات".. هكذا أوضح المصور، كواليس الجلسة لـ"هن"، مؤكدا أنه اعتمد على الموديل "وينجي" لأنها عانت من التنمر خلال الفترة الأخيرة على منصات "السوشيال ميديا" بسبب لون بشرتها، لابراز جمال ملامحها، فضلا عن عدم الاعتماد على حالة مرضية بالفعل، حتى لا يكون متاجرة بالمرض.

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وتابع: "الفكرة في دماغي من فترة، لكن مرض رامي جمال احياها من جديد".

وعن كواليس الجلسة، أكد انه تم تصميم التيشيرت خلال 15 يوم، المصممة زينب الكناري، ليكون مجسم لضحايا البهاق، كما أن المكياج استمر لساعة، حتى تبدو الفتاة كمحاربات البهاق، وذلك بتوقيع خبيرة التجميل منى الجمل".

وعن الجلسة، أوضح انها لم تستمر سوى نصف ساعة فقط.