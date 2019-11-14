كيف يمكن تجنب نفوق سمك الزينة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
عندما يكون السمك في مزاج للحب، قد يصبح في حالة استثارة. وإذا ما كان السمك موضوعا في حوض فيمكن أن يسفر هذا عن قفزه من الحوض ليلقى حتفه.
هذا السلوك مفيد في البرية حيث إنه يساعد السمك على العثور على بقعة لوضع بيضه فيها بأمان بعيدا عن الحيوانات المفترسة.
يمكن رؤية هذا السلوك في أسماك مثل "التترا" الإستوائية، حسبما توضح الرابطة المركزية لمتخصصي الحيوانات في ألمانيا.
تقفز الأنثى من المياه وتضع بيضها على أوراق أو أغصان النباتات التي تكون ظاهرة فوق سطح المياه. ثم يقفز الذكر لتخصيب البيض.
وهذا هو السبب في أن الخبراء ينصحون من يمتلكون أحواض سمك دائما بتغطية الحوض بشكل جيد. وإلا سيكون هناك خطر أن تقفز أسماك التترا من الحوض لتلقى حتفها.
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