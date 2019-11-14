اللعب بالجوز "سم" يهدد حياة الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
إنه الوقت من العام الذي يبدأ فيه الجوز، في السقوط على الأرض في الكثير من الدول. وما يبدو أنه لعبة غير مضرة للكلب أو شيئا ممتعا لإحضاره هو في الواقع سم يهدد الحياة.
فعادة ما يوجد على الجلد الأخضر المحيط بثمرة الجوز الطازجة عفن سام يهاجم الجهاز العصبي للكلب. وما يزيد الأمور سوءا هو أنه يستحيل رؤية هذا العفن بالعين المجردة.
ونتيجة لذلك، ما يبدو أنه لعب ممتع بالجوز يمكن أن يكون مميتا للكلاب.
ويقول خبراء صحة الحيوان إن مالكي الكلاب يجب أن ينتبهوا لما يلتقطه كلبهم ويلعب به عند التمشية.
وفي حال حدث ومضغ الكلب الجزء المحيط بالجوز، فسوف تظهر الأعراض الأولى للتسمم بعد فترة قصيرة. ومن بين هذه الأعراض التعثر والتقيؤ وتسارع نبضات القلب وسرعة التنفس والتشنجات وزيادة اللعاب.
وعند الاشتباه في تسمم الكلب يفضل أخذه إلى أقرب طبيب بيطري.
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