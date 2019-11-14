في عيد ميلادها الـ74.. "قبلة" فرقت بين لبلبة وحسن يوسف

"خفة ودلع وشقاوة وأنوثة طاغية"، هكذا عُرفت الفنانة لبلبة داخل الوسط الفني، منذ أن خطت أولى خطواتها بعمر الـ5 سنوات، ويتزامن اليوم 14 نوفمبر، يوم ميلادها الـ74، والتي استطاعت على مدار عقود طويلة تقديم الأعمال التي علقت في الأذهان.

ويقدم هُن الجانب العاطفي في حياة الفنانة لبلبة، وقصة الحب التي جمعت بينها وبين الفنان حسن يوسف.

قصة حب لبلبة وحسن يوسف

قصة حب كبيرة جمعت بينها وبين الفنان حسن يوسف، والتي باتت واضحة على شاشات السينما وخلفها، منذ أن وقع بغرامها وحبها منذ النظرة الأولى دون معرفته أنها لبلبة الممثلة، لتقع في حبه هي الأخرى، وهي بسن الـ17عامًا، ليقررا الزواج وعاشا في سعادة بالغة وحياة هادئة، فكل منهما كان حريصًا على سعادة الآخر، ولم يكدر حياتهما إلا الاختلاف على عملها في السينما، حيث استمر زواجهما قرابة 7 سنوات.

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ولكن تحول هذا الحب لفراق وانتهى بالطلاق، وكانت لبلبة قد ذكرت خلال حوار تلفزيوني لها ببرنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه نيشان، وكان يعرض على قناة "الحياة الثانية"، أن السبب الحقيقي وراء طلاقهما هو تلقيها "قبلة"، من الفنان حسين فهمي، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "بنت بديعة"، بعد إصرار وإلحاح من المخرج الراحل "حسن الإمام"، خاصةً أنها تتناسب مع المشهد ولا يكتمل بدونه.

زادت حيرتها لتقرر الاتصال بزوجها لتخبره عما طُلب منها، ليحذرها من القيام بهذا المشهد، وفي حالة قيامها بالمشهد سيرسل لها ورقة الطلاق.

وتابعت: "أمام رفضي لتصوير المشهد، طلب المخرج حسن الإمام الفنانة ناهد يسري لتقديم المشهد بدلاً عني، فشعرت بالتحدي، وقمت بتصوير المشهد بقُبلة حسين فهمي، ووقع الانفصال بيني وبين حسن يوسف بعد زواج استمر 7 سنوات".

ولم تكرر لبلبة الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من الفنان حسن يوسف رغم مرور حوالى 45 عامًا على انفصالهما، أما هو فتزوج من المعتزلة الفنانة شمس البارودي.