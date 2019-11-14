إليسا ونانسي عجرم وغيرهن.. فنانات يدعمن الوحدة اللبنانية

مازالت المظاهرات مستمرة في الشارع اللبناني، والتي ازدادات بعد مقتل شاب لبناني برصاص أحد عناصر الجيش، في الوقت ذاته لم تبتعد الفنانات اللبنانيات عن الساحة المشتعلة إذ يدعمن وطنهن والوحدة الوطنية حتى لا يزيد الأمر سوءً، فحولن صفحاتهن وحساباتهن على "السوشيال ميديا" وسيلة لدعم الوحدة الوطنية، ورفع شعار سلمية الثورة اللبنانية.

نانسي عجرم

منذ بداية الاحتجاجات اللبنانية، كانت الفنانة نانسي عجرم تغرد عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تعليقًا على الأحداث الجارية، داعية بالوحدة الوطنية، وكانت آخر ما كتبته تعليقًا على مقتل الشاب اللبناني: "ما تسمحوا يحترق قلب أم على أولادا، ما تسمحوا يفقد ولد أهلو، لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا، مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا".

وقبلها كانت نشرت "نانسي" تويتة تدعو الشباب اللبناني بعدم حمل السلاح: "لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا يا رب احمي بلدنا".

إليسا

تميزت الفنانة اللبنانية إليسا بنشاطها المستمر وتفاعلها عبر حسابها على "تويتر"، للحديث عن الثورة اللبنانية ودعمها، فكان آخر ما نشرته تويتة طالبت فيها الشباب البناني المتواجد في ساحات الاحتجاج بعدم حمل السلاح والانصياع للرغبات التي تسعى لتحويل الثورة السلمية إلى حراك مسلح.

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فكانت التغريدة تقول: "بدن يوصلوكن تحملو سلاح وتكونو بوج بعضكن وبوج الجيش لا سمح الله. كونوا واعيين وما تقبلوا بهالشي، ولا تقبلوا الثورة السلمية يصير فيها عنف! سلمية سلمية!!".

وقبلها كانت نشرت فيديو لأحد المواطنين وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدث عن عدم امتلاكه لمهنة تجلب له الرزق، طالبت مساعدتها في الوصول إليه: "إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة.. الزبالة اللي حكي عنها أشرف من كل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل".

نادين نجيم

لم تبتعد الفنانة نادين نجيم عن دعم الوحدة الوطنية، إذ أنها نشرت عبر حسابها على "تويتر": "إذا كلنا منشغل عقلنا ومنحط عواطفنا على جنب ومنتجرد من الطوائف والأحزاب كلنا دون استثناء رح نقدر نعمل تغيير ونوصل لمطالبنا اليوم مشكلتنا وحدة ومصيرنا واحد ما بدنا ندافع عن حدا منن ما بدنا نتخانق مع بعض كرمالن لأنه هني ما فارق معن نحنا بدنا ندافع عن شعبنا وبس".