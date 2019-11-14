أعراض الجذام.. الأسباب والعلاج

الجذام أو البرص هو مرض معدي يتسبب في حدوث تقرحات جلدية شديدة وتشويه وتلف الأعصاب في مناطق الذراعين والساقين والجلد حول الجسم. هذا المرض موجودًا منذ العصور القديمة، وغالبًا ما يحيط به الوصمة السلبية المرعبة، وحكايات مرضى الجذام الذين يتم تجنبهم منبوذين.

لقد أثرت فاشيات الجذام على الناس في كل قارة وأصابتهم بالذعر، حيث تخشى أقدم الحضارات في الصين ومصر والهند أن يكون الجذام مرضًا غير قابل للشفاء ومشوِّهًا ومعدٍ.

ومع ذلك الجذام هو في الواقع ليس معدي، لا يمكنك التقاطها إلا عن طريق ملامستك عن كثب قطرات الأنف والفم من شخص مصاب بالجذام غير المعالج.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجذام من البالغين، بحسب موقع "ويب مد"، ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن المرض.

أعراض الجذام

يؤثر الجذام بشكل أساسي على الجلد والأعصاب خارج المخ والحبل الشوكي، وتسمى الأعصاب الطرفية.

قد تضر العينين والأنسجة الرقيقة التي تبطن داخل الأنف.

تتمثل الأعراض الرئيسية للجذام في تشويه تقرحات الجلد أو الكتل أو النتوءات التي لا تختفي بعد عدة أسابيع أو شهور، والقروح الجلدية شاحبة اللون.

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى:

فقدان الشعور في الذراعين والساقين.

ضعف العضلات.

يستغرق الأمر عادة حوالي 3 إلى 5 سنوات لتظهر الأعراض بعد ملامسة البكتيريا المسببة للجذام.

بعض الناس لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد 20 عامًا، تسمى الفترة الزمنية بين الاتصال بالبكتيريا وظهور الأعراض فترة الحضانة، وتجعل فترة حضانة مرض الجذام الطويلة من الصعب للغاية على الأطباء تحديد متى وأين يصاب الشخص المصاب بالجذام.

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أسباب الجذام

يحدث الجذام بسبب نوع بطيء من البكتيريا يسمى المتفطرة الجذامية (M. leprae). يُعرف مرض الجذام أيضًا بمرض هانسن، نسبة للعالم الذي اكتشفه في عام 1873.

علاج الجذام

الجذام يمكن علاجه، ففي العقدين الماضيين، تم علاج 16 مليون شخص مصاب بالجذام. تقدم منظمة الصحة العالمية علاجًا مجانيًا لجميع المصابين بالجذام.

يعتمد العلاج على نوع الجذام الذي لديك. تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى. يوصى بالعلاج طويل الأمد بمضادات حيوية، عادة من ستة أشهر إلى سنة.

قد يحتاج الأشخاص المصابون بالجذام الشديد إلى تناول المضادات الحيوية لفترة أطول. لكن لا تستطيع المضادات الحيوية علاج تلف الأعصاب.

تستخدم الأدوية المضادة للالتهابات للسيطرة على آلام الأعصاب والأضرار المرتبطة بالجذام. قد تشمل هذا المنشطات، مثل بريدنيزون.

يمكن أيضًا إعطاء مرضى الجذام ثاليدوميد، وهو دواء فعال يقمع الجهاز المناعي للجسم. يساعد في علاج العقيدات الجلدية الجذامية. من المعروف أن الثاليدوميد يسبب تشوهات خلقية خطيرة تهدد الحياة ولا ينبغي أن تتناولها النساء الحوامل أو النساء اللائي قد يصبحن حوامل.

أنواع الجذام

يعرف الجذام عن طريق عدد ونوع تقرحات الجلد. تعتمد الأعراض والعلاج النوعي على نوع الجذام. الأنواع هي:

الجذام الدرني

وهو شكل خفيف أقل حدة من الجذام. الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع لديهم فقط بقع أو بضع بقع من الجلد المسطح الشاحب اللون (الجذام العصبي).

قد يحدث في المنطقة المصابة من الجلد الخدر بسبب تلف الأعصاب أسفلها. الجذام وهو أقل عدوى من الأشكال الأخرى.

الجذام الورمي

شكل أكثر حدة من المرض. تحدث بسببه نتوءات جلدية واسعة النطاق وطفح جلدي (الجذام متعدد العصيات)، والتنميل، وضعف العضلات.

قد يتأثر أيضًا الأنف والكلى والأعضاء التناسلية الذكرية. وهو أكثر أشكال مرض الجذام عدوى.

خط الحدود

الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الجذام لديهم أعراض لكل من أشكال السل والجذام.