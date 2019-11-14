صور.. اصنعي بنفسك طلاء أظافر في المنزل

أصبح طلاء الأظافر أساسيا لكل فتاة، به يكتمل اللوك، وتستطيعين عمل طلاء الأظافر في المنزل، وستحتاجين إلى بعض المكونات لصنع واحدا بطريقة صحية، وفيما يلي طريقة صنع طلاء أظافر في المنزل بحسب موقعي "إنستراكبلز"، و"دراكس"، المتخصيين في الموضة والجمال.

مكونات طلاء الأظافر

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون المضغوط.

3 ملاعق صغيرة من مسحوق جذر الزنجبيل أو أي لون آخر (يمكن استخدام ألوان ظلال العيون).

1/2 ملعقة صغيرة من شمع العسل.

3 قطرات زيت فيتامين هـ.

يمكن كذلك استخدام "الجليتر"، وإضافة للمزيج بعد التسخين.

طريقة صنع طلاء الأظافر

يسخن زيت الزيتون واللون (البودرة) في مقلاة حتى يصبح دافئًا جدًا، وليس ساخنًا.

يصب الخليط في وعاء آمن للحرارة، ثم يصفي زيت الزيتون من خلال القماش القطني.

يضاف شمع العسل. ويترك حتى يذوب.

ثم يضاف زيت فيتامين E، ويخلط جيدا.

يترك الخليط حتى يبرد، ولكن بينما لا يزال دافئًا توضع طبقة على الأظافر باستخدام فرشاة صغيرة نظيفة.

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ثم ينتظر حتى تجف تماما، وتوضع طبقة أخرى حتى يصبح سميكا.

يمكن تخزين ما يتبقى من طلاء الأظافر في زجاجية آمنة للحرارة مع تغطيها.

للاستخدام مرة أخرى، يعاد تسخين طلاء الأظافر عن طريق وضع الزجاجة في وعاء من الماء الدافئ.

نصائح عند صنع طلاء الأظافر في المنزل

يساعد زيت الزيتون على تلميع البشرة بسلاسة، لكن الأهم من ذلك أنه يساعد على تقوية وترطيب الأظافر. يمكن لزيت الزيتون اختراق الجلد والأظافر، مما يوفر إصلاحًا للأظافر التالفة.

مسحوق جذر الزنجبيل يعد خيارًا آمنًا وطبيعيًا، يساعد على منع الالتهابات عند استهلاكه.

إذا كنت تريدين اللون الرمادي الداكن، يمكنك استخدام مسحوق الفحم.

بمجرد تسخين هذه المكونات (ولكن ليس ساخنًا جدًا)، قم بإزالتها من على النار.

باستخدام مصفاة أو القماش القطني، صفي زيت الزيتون في المقلاة. حيث يجب أن يكون ملونًا حسب اللون أو العنصر المختار.

شمع العسل أيضًا رائع للأكزيما وترطيب البشرة.

يجب مزج المكونات عن طريق التحريك. ليسمح له أن يبرد.

باستخدام فرشاة صغيرة ونظيفة يوضع طلاء الأظافر ويترك حتى يجف تماما، ثم يمكنك وضع طبقة أخرى.