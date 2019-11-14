اضطراب شد خصلات الشعر

قد تصاب بعض السيدات بهوس شد خصل الشعر بشكل مبالغ، وهو ما يعرف أيضًا بـ"اضطراب نتق الشعر"، فلا تعرف السيدات أسباب ذلك وكيفية علاجه، وتقدم "هُن" كل ما يخص هذا الاضطراب وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض اصطراب نتف الشعر

نتف الشعر المتكرر، خصوصًا من فروة الرأس أو الحاجبين أو الرموش، وأحيانًا أخرى من مناطق أخرى من الجسم، وقد تختلف المواضع من وقت لآخر.

شعورًا متزايدًا بالتوتر قبل النتف، أو عند محاولة مقاومة النتف.

إحساسًا بالسعادة أو الراحة بعد نتف الشعر.

فقدانًا ملحوظًا للشعر، مثل الشعر القصير أو مناطق ذات شعر خفيف أو صلعاء في فروة الرأس أو في مناطق أخرى من جسم المريض، ويشمل تناثر الحاجبين والرموش أو تساقطهما.

تفضيل نوع معين من الشعر أو طقوس تقترن بنتف الشعر أو أنماط لنتف الشعر.

عض الشعر المنتوف أو مضغة أو أكله.

اللعب بالشعر المنتوف أو فركه على الشفتين أو الوجه.

تكرار محاولة التوقف عن نتف الشعر أو محاولة الحد منها ولكن دون جدوى في الغالب.

كربًا شديدًا أو مشاكل في العمل أو المدرسة أو في المواقف الاجتماعية ترتبط بنتف الشعر.

متى تزور الطبيب

يجب أن يستشير المريض الطبيب إذا لم يستطع المريض التوقف عن نتف الشعر أو شعر بالحرج أو الخجل من مظهره كنتيجة لنتف الشعر، هوس نتف الشعر ليس مجرد عادة سيئة ولكنه اضراب صحة عقلية، والذي لا يُرجح تحسنه دون علاج.

أسباب اصطراب نتف الشعر

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لا يوجد سبب واضح للإصابة بهوس نتف الشعر، ولكن كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاضطرابات المعقدة، من المحتمل أن تكون الإصابة بهوس نتف الشعر ناتجة عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية.

عوامل الخطر من اصطراب نتف الشعر

التاريخ العائلي، فقد تلعب الوراثة دورًا في الإصابة بهوس النتف، وقد يحدث الاضطراب لدى أولئك الذين لديهم قريب يعاني الاضطراب.

العمر، عادة ما يظهر هوس النتف (Trichotillomania) قبل أو خلال فترة المراهقة المبكرة — غالباً ما يتراوح عمره بين 10 و13 عامًا — وهو غالباً ما يكون مشكلة مدى الحياة. قد يكون الرضع أيضًا عرضة للإصابة بهوس النتف، ولكن عادة ما يكون خفيفًا ويزول من تلقاء نفسه دون علاج.

اضطرابات أخرى، قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب هوس النتف أيضًا اضطرابات أخرى مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب الوسواس القهري (OCD).

الضغط النفسي، وقد تؤدي المواقف أو الأحداث المجهدة بشدة إلى الإصابة بهوس النتف لدى بعض الناس، وعلى الرغم من أن عدد النساء اللاتي يتم علاجهن من هوس النتف أكثر بكثير من الرجال، فإن السبب قد يرجع في ذلك إلى أن النساء يطلبن على الأرجح الحصول على المشورة الطبية. في مرحلة الطفولة المبكرة، يبدو أن الأولاد والبنات يتأثرون بنفس القدر.

مضاعفات اصطراب نتف الشعر

الضغط العاطفي

يُبلغ كثير من الناس الذين يعانون من هوس نتف الشعر عن الشعور بالخجل والإهانة والإحراج. قد يعانون من قلة احترام الذات والاكتئاب والقلق، وتعاطي الكحول أو استخدام العقاقير المنتشرة في الشوارع بسبب حالتهم.

مشاكل في العمل والمجتمع

قد يؤدي الشعور بالإحراج بسبب فقدان الشعر إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية وفرص العمل. قد يقوم الأشخاص الذين يعانون من هوس نتف الشعر بارتداء الشعر المستعار أو وتصفيف شعرهم بطريقة تُخفي البقع الصلعاء أو ارتداء رموش غير طبيعية. قد يتجنب بعض الناس العلاقة الحميمية خشية اكتشاف حالتهم.

تلف الشعر والبشرة

قد يتسبب شد الشعر المستمر في حدوث ندبات وأضرار أخرى، بما في ذلك الالتهابات، ببشرة فروة رأسك أو المنطقة التي يتم شد الشعر منها، وقد يؤثر على نمو الشعر بشكل دائم.

كرات الشعر

قد يؤدي تناول شعرك إلى تكون كرة كبيرة متلبدة من الشعر (بازَهْرٌ شَعْرِيّ) داخل جهازك الهضمي. قد تتسب كرة الشعر، على مدار سنوات، في فقدان الوزن، والتقيؤ، وانسداد الأمعاء وحتى الموت.