طريقة عمل صوص الرانش

بطعمه المميز يلائم صوص الرانش الأسماك المشوية، والمقلية، كما يلائم اللحوم والدجاج بأنواعها، وبطريقة سهلة يمكنك تحضير صوص الرانش في المنزل. المقادير 1/2 كوب مايونيز. 1/2 كوب كريمة حامضة. 1/2 كوب حليب. ملعقة كبيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة أوريجانو. ملعقة صغيرة فلفل أبيض. ملعقة كبيرة بقدونس مجفّف. ملعقة كبيرة جبنة بارميزان. Advertisements ملعقة كبيرة صوص الورشستر. ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم. (للتزيين) طريقة التحضر يقلب المايونيز والكريمة. يضاف الحليب على الخليط السابق. تضاف البهارات ويقلب الخليط مرة أخرى. يضاف الجبن البراميزان، وصوص الورشستر. يضاف البصل على الصوص بعد تقليبه. يوضع الصوص في الثلاجة ثم يستخدم. يمكن تخفيفه بالحليب في حالة ثقل قوامه.

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