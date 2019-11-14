إزالة الشعر بالليزر سواء من المنطقة الحساسة أو البشرة، يعد من التقنيات الحديثة الآمنة، فهى تخلص الفتيات والسيدات من مشكلة الشعر الزائد المزعجة، التي قد تتسبب في الإحراج للعديد من الفتيات والسيدات؟

وإليك فوائد وأضرار جلسات الليزر، نقلًا عن موقع "Medical News Today".

فوائد جلسات الليزر

الفعالية

تتطلب إزالة الشعر باللّيزر عدة جلسات لضمان إزالة الشّعر بشكلٍ دائمٍ، ولا تتعدى 8 جلسات.

الشعور البسيط بالألم

إزالة الشّعر باللّيزر تكون أقل ألماً من إزالته بالشّمع أو الخيط، وتتم معالجة الجلد بكريم مخدرٍ قبل العلاج لأنه قد يؤدي إلى الشعور باللسع البسيط مع كلّ نبضة من اللّيزر.

تنعيم البشرة

تلجأ العديد من الفتيات لإزالة الشّعر غير المرغوب فيه باللّيزر، للحصول على بشرة ناعمة، وأكثر جمالًا، حيث يعتبر الليزر آمن على المناطق الحساسة كمنطقة ما حول الفم والعينين.

Advertisements

أضرار جلسات الليزر

- تهيج الجلد واحمراره في الساعات الأولى بعد إجراء عملية إزالة الشعر بالليزر.

- تغير لون الجلد إلى الأغمق أو الأفتح، وعادةً ما يكون ذلك مؤقتًا، أي أن الجلد يعود للونه الطبيعي بعدها بفترة بسيطة.

- تقشر الجلد في المنطقة المعالجة ولكن سرعان ما تعالج هذه المشكلة وتتلاشى من تلقاء نفسها.

- تتسبب في ظهور بعض التقرحات أو الندوب، أو أي تغيرات أخرى في نسيج الجلد أو لونه، ولكنه أمر نادر الحدوث.