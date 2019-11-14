طريقة عمل جمبري بالعدس الحار

تعتبر وجبة الجمبري بالعدس الحار، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب وطعمها الشهي، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعدادها. وإليك طريقة عمل الجمبري بالعدس الحار، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". المقادير جمبري مقشر عدس بني سوسيس زيت زيتون طماطم بصل مكعب مرقة بقدونس صلصة طماطم فلفل حار فلفل ألوان Advertisements ملح فلفل أسود طريقة تحضير جمبري بالعدس الحار - يسلق العدس البني في الماء - يفرم البصل والثوم - يشوح البصل والثوم المفروم في زيت الزيتون - يضاف مكعب مرقة - يضاف الجمبرى المقشر - يقطع الفلفل الألوان والفلفل الحار ويضاف - يقطع السوسيس حلقات إلى الخليط ثم تضاف صلصة طماطم - يضاف القليل من الماء - يضاف العدس البني المصفى - يترك الخليط لينضج ثم يقدم مزينا بالبقدونس

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