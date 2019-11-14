يعتبر الكب كيك من الحلوى التي لا غني عنها والتي يسهل على الجميع تجهيزها في المنزل، وتقدم "هُن" طريقة عمل كب كيك بالعجوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير كب كيك العجوة 2 كوب دقيق 1 كوب لبن 2 بيض 2 باكو فانيليا 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 1 كوب بيكنج بودر Advertisements نصف كوب زيت الحشو عجوة جوز هند طريقة تحضير كب كيك العجوة يخلط اللبن مع السكر والزيت واللبخ والبيض والفانيليا في الخلاط يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر ويقلب كل الخليط توضع ملعقة كبيرة من الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويضاف طبقة من العجوة وجوز الهند يضاف المزيد من خليط الكيك على الوجه توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

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