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يعتبر الكب كيك من الحلوى التي لا غني عنها والتي يسهل على الجميع تجهيزها في المنزل، وتقدم "هُن" طريقة عمل كب كيك بالعجوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير كب كيك العجوة
2 كوب دقيق
1 كوب لبن
2 بيض
2 باكو فانيليا
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 كوب بيكنج بودر
نصف كوب زيت
الحشو
عجوة
جوز هند
طريقة تحضير كب كيك العجوة
يخلط اللبن مع السكر والزيت واللبخ والبيض والفانيليا في الخلاط
يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر ويقلب كل الخليط
توضع ملعقة كبيرة من الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويضاف طبقة من العجوة وجوز الهند
يضاف المزيد من خليط الكيك على الوجه
توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
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