أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الـ40

يعد داء السكري أو مرض السكري، حالة مزمنة تحدث عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو ما يكفي منه، وتُصاب السيدات بهذا المرض بعد الـ40 بسبب عادات نمط الحياة السيئة، أو الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول مرض السكري، فمعدل الانتشار العالمي لهذا المرض ارتفع من 4.7% عام 1980 إلى 8.5 % عام 2014، ووفقًا لإحصائيات عام 2016، كان ما يقدر بنحو 1.6 مليون حالة وفاة ناجمة عن مرض السكري.

ويرصد "هُن" أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين، وفقًا لموقع bold sky

أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين

التئام الجروح ببطء

عدم وضوح الرؤية

زيادة العطش والجوع

زيادة التبول

فقدان الوزن

انخفاض الشعور في اليدين أو القدمين

غثيان

التهابات الجلد

ظهور بقع من الجلد الغامق في مناطق الجسم ذات التجاعيد

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ظهور الالتهابات الخميرة المهبلية

الإفرازات المهبلية

ألم خلال الجماع

التهابات المسالك البولية

البول الدامي

متلازمة تكيس المبايض

سبب مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين

فشل الجسم في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.

تراكم الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة، كأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

الوزن الزائد.

علاج مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين

اتباع نظام غذائي متوازن.

تناول الأدوية التي تساعد على تتبع مستوى السكر في الدم وتحديد أفضل جرعة الأنسولين لكل فرد، وذلك عقب إرشادات الطبيب المعالج.