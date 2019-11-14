أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الـ40

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يعد داء السكري أو مرض السكري، حالة مزمنة تحدث عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو ما يكفي منه، وتُصاب السيدات بهذا المرض بعد الـ40 بسبب عادات نمط الحياة السيئة، أو الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم.
ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول مرض السكري، فمعدل الانتشار العالمي لهذا المرض ارتفع من 4.7% عام 1980 إلى 8.5 % عام 2014، ووفقًا لإحصائيات عام 2016، كان ما يقدر بنحو 1.6 مليون حالة وفاة ناجمة عن مرض السكري.
ويرصد "هُن" أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين، وفقًا لموقع bold sky
أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين
التئام الجروح ببطء
عدم وضوح الرؤية
زيادة العطش والجوع
زيادة التبول
فقدان الوزن
انخفاض الشعور في اليدين أو القدمين
غثيان
التهابات الجلد
ظهور بقع من الجلد الغامق في مناطق الجسم ذات التجاعيد
ظهور الالتهابات الخميرة المهبلية
الإفرازات المهبلية
ألم خلال الجماع
التهابات المسالك البولية
البول الدامي
متلازمة تكيس المبايض
سبب مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين
فشل الجسم في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.
تراكم الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة، كأمراض القلب، والسكتة الدماغية.
الوزن الزائد.
علاج مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين
اتباع نظام غذائي متوازن.
تناول الأدوية التي تساعد على تتبع مستوى السكر في الدم وتحديد أفضل جرعة الأنسولين لكل فرد، وذلك عقب إرشادات الطبيب المعالج.
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