فيديو.. مدير دار أيتام يتحرش بالفتيات.. والتضامن: حررنا محضرا بالواقعة

عرض برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "dmc"، ضمن مبادرة "سجل شكوتك"، مقطع فيديو لإحدى الفتيات المقيمات بدار أيتام "الأخوين" الكائنة بجوار المستشفى الوطني للعيون في مصر الجديدة.

وقالت الحصري، إن الرسالة التي وصلت البرنامج جاء بها فيديو لفتاة تتحدث عن صعوبة الحياة داخل الدار، مضيفة: "فيه شخص استلم الدار وقالوا إن الشخص ليس له علاقة مطلقا بالإنسانية، وبدأوا يتحدثون عن أنه يمارس ضدهم حروب معنوية وجسدية ويعتدي عليهم جنسيا، ويربط الاعتداء بالطعام والشراب".

وقالت إحدى الفتيات، خلال الفيديو: "ملحقتش وقت العشاء، فخبط عليهم عشان يفتحوا المطبخ، ورفضوا وقالوا ميعاد العشاء فات، ورفضوا ونمت وأنا جعانة، وبقالنا كذا يوم بناكل جبنة وشاي بلبن".

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وعلق الدكتور علاء عبدالعاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، على الواقعة: "انتشر بوست على وسائل التواصل بوجود بعض المشكلات من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار، وتدخلنا على الفور ونزل فريق التدخل السريع وقعد مع البنات ومجلس الإدارة والمشرفين والعاملين بالدار".

وأضاف عبدالعاطي في مداخلة مع البرنامج: "وتبين لدى الفريق ومأمور الضبط القضائي بوجود بعض الانتهاكات التي تخص بعض التحرشات اللفظية والتحرش الجسدي البسيط".

وتابع: "فريق التدخل حرر محضر ضبطية قضائية من خلال قسم الشرطة المختص لنيابة مصر الجديدة، وحتى دقائق قليلة كان فريق التدخل يتم أخذ أقواله بالنيابة".

وأوضح أنه وفقا لأقوال نزيلات الدار فإن مدير الجمعية المشرفة على الدار كان يتحرك من مكتبه يصعد لأدوار المتواجد بها البنات بما يخالف القانون، أما الشق الإداري فتم أخذ تعهد عليه وعلى الذكور بعدم التواجد داخل مقر الدار نهائيا، مؤكدا أنه سيتم تحويل الفتيات إلى أخصائي نفسي.