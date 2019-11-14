بدون لحوم.. برجر كينج تطلق وجبات نباتية تثير الإعجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أثار البرجر النباتي الذي أطلقته سلسلة محلات برجر كينج في نيويورك منذ أغسطس الماضي إعجاب الكثيرين في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

إذ أطلقت الشركة وجبات 'Rebel' Whopper التي لاقت إعجاب النباتين وغيرهم ممن لا يفضلون أكل اللحوم طيلة الوقت.

الوجبات النباتية الجديدة جذبت المزيد من محبي الطعام النباتي إلى برجر كينج، وهو ما ساعد على زيادة نسبة مبيعات الشركة إلى 5% وهو المعدل الأقوى منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات اللحوم البديلة "النباتية" إلى حوالي 140 مليار دولار خلال العقد المقبل.