محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
أثار البرجر النباتي الذي أطلقته سلسلة محلات برجر كينج في نيويورك منذ أغسطس الماضي إعجاب الكثيرين في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
إذ أطلقت الشركة وجبات 'Rebel' Whopper التي لاقت إعجاب النباتين وغيرهم ممن لا يفضلون أكل اللحوم طيلة الوقت.
الوجبات النباتية الجديدة جذبت المزيد من محبي الطعام النباتي إلى برجر كينج، وهو ما ساعد على زيادة نسبة مبيعات الشركة إلى 5% وهو المعدل الأقوى منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات اللحوم البديلة "النباتية" إلى حوالي 140 مليار دولار خلال العقد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون لحوم.. برجر كينج تطلق وجبات نباتية تثير الإعجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.