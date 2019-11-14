كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 01:45 صباحاً - التألق بموديلات عبايات سهرة، أمر ليس سهلًا على الإطلاق، لكي تختاري الموديل المميز من دون الكثير من التكلف، وبالوقت نفسه تحصلين على اطلالة أنيقة وجذابة بين الحضور.

ومن بين الكثير من التصميمات اخترنا لكِ موديلات عبايات خليجية فخمة للسهرات لاطلالة مميزة.

عبايات سواريه مع حزام الخصر اللامع

عبايات سواريه مع حزام الخصر اللامع





من الموديلات الأنيقة والبسيطة إن كنتِ لا تحبين التفاصيل الكثيرة في العبايات، فإليكِ هذا الموديل من ff_fashion12 للعبايه السوداء، مع حزام الخصر اللامع المطرز بالترتر البراق.

مع هذا اللوك من الممكن أن تختاري حجابًا أسود بلمسة لامعة لا سيما من الساتان المخملي، مع كلتش ملون بدرجة فاقعة، ليضيف لمسة من الحيوية لاطلالتكِ، وكذلك الكعب العالي.



عبايات سواريه ملونة مخملية

عبايات سواريه ملونة مخملية





لفتنا هذا الموديل من 21.technique4 للعبايه من الساتان المخملي، بتصميم أقرب للفساتين، مع الأكمام الشفافة المطرزة بالخرز البراق، مناسبة لكل الصبايا وهذا اللون الفستقي مناسب لكل درجات البشرة.



عبايات سواريه مع تطريزات الشراشيب والترتر

عبايات سواريه مع تطريزات الشراشيب والترتر



بلمسة مستوحاة من فساتين الخمسينيات والستينيات، إليكِ هذا الموديل من monyadesigns، بتصميم الشراشيب الطبقي مع الخرز اللامع باللون الأسود من لون العبايه نفسه، بلمسة عصرية وأنيقة مناسبة أكثر للشابات، نسقي معها حذاءً فاقعًا لا سيما باللون الأحمر أو الأخضر ليناسب الأجواء الكلاسيكية.

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عبايه سواريه لامعة ميتالك

عبايه سواريه لامعة ميتالك



من التصميمات المميزة التي أعجبتنا أيضًا وتناسب اطلالتكِ السواريه هذا الموديل من virgo.abaya، بخامة الأورغانزا اللامعة باللون الفضي مع الأسود، نسقي معها حذاءً باللون الأحمر أو الروز، مع كلتش من لون العبايه نفسه، حتى لا تبدي متكلفة كثيرًا.

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