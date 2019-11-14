“شاهد” إنجي خوري تمارس “السعادة” في دولة الإمارات وتظهر بوضع مخل في دبي بفيديو صادم!

يبدو أن الفنانة السورية المقيمة بالإمارات بعد طردها من لبنان إنجي خوري تصر على إثارة الجدل والمشاكل، فعلى الرغم من التحذيرات والتهديدات لها، من مطاردتها قضائيًا لو أقدمت على نشر فيديوهات جريئة من الإمارات، إلا أنها نشرت فيديو تظهر عارية دون ملابس خلال تواجدها في دبي.

ونشرت “خوري” فيديو، تبدو فيه غاضبة بسبب محاولة سرقة الحساب الخاص بها على “تويتر”، موجهة رسالة لمن يحاولون ذلك وهي تصرخ: ” ما فيكم تاخدوا الأكونت.. اتركوني وحالي”.

وكتبت في تغريدة سابقة أنها متواجدة في القرية العالمية بدبي، قائلة:” أنا بالقريه العالميه… لاقونا”.

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وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، حذر الفنانة السورية إنجي خوري، من التجاوزات في الإمارات.

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ونشر الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع ”انستجرام“، يعلق فيه على حضور إنجي خوري إلى الإمارات، مهددًا إياها باللجوء إلى مكتب النائب العام الاتحادي لمقاضاتها في حال تخطت الخطوط الحمراء، قائلًا: “إحضار إنجي خوري إلى الدولة، أقول لها إننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيك”.

وأضاف الجسمي: “عمومًا أنا قاعد لك، وأقسم بالله تطلعي عن الخط الأحمر لتشوفي البلاغ على طول للنائب العام الاتحادي في أبو ظبي، أنا ما أترك لك مجال تعوثي في الأرض فسادًا مثل ما عملتي في لبنان، إذا كان لبنان ما سمح لك فما بالك بالإمارات هنا قانون والتزام، انتبهي”.

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كما نشر الجسمي، فيديو ثاني كشف من خلاله عن هوية المسؤول عن إحضار إنجي خوري إلى الإمارات حتى قبل انقضاء مهلة ترحيلها المحددة بـ20 يومًا، فقال: “أعلن أن الخروف الذي احضرها من نفس جنسيتها بتأشيرة زيارة على كفالة أحد المراقص الليلية، وعليه أؤكد بأن أي تجاوز للقانون أو فيديوهات خلاعية كما كانت تفعلها في السابق، فستجد نفسها أمام بلاغ والمرقص يغلق، انتبه وخليها تلزم حدودها فنحن كإماراتيين لن نرضى بتصرفات وأفعال مشينة”.

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