معرض للتقديم بالمدارس.. فكرة جديدة لمساعدة أولياء الأمور

أسس الشاب محمد مصطفى، فكرة جديدة تهدف لتخفيف العبء على أولياء الأمور عند التقديم لأبنائهم في المدارس المختلفة، تحت عنوان "معرض للتقديم بالمدارس"، تجنب أولياء الأمور رحلة البحث المتعبة عن أفضل المدارس لأبنائهم.

وقال محمد مصطفى إن الفكرة ستقام في محافظة الجيزة، خلال الشهر المقبل، في محاولة لمساعدة أولياء الأمور على التقديم بالمدارس: "أسعار الأبلكيشن غالية جداً، إحنا بنجمع في المعرض أكبر عدد من المدارس اللغات والناشونال والإنترناشونال، وبنقدم خصم على الأبلكيشن بنسبة 50%، وفى أبلكيشن بيكون مجاني خلال اليوم، وده بيوفر لأولياء الأمور مبالغ مالية ومشقة البحث، واللف في المدارس".

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وبحسب مصطفى، فإن المعرض نُظم خلال الشهر الجارى بمنطقة التجمع الخامس بمشاركة 35 مدرسة في محافظة القاهرة: "المعرض كان فيه قدر كبير من التفاعل من جانب أولياء الأمور، إحنا تردد علينا خلال يومين من إقامة المعرض أكتر من 10 آلاف زائر من أولياء الأمور، وسعداء جداً بالحالة دي.. في تعاون بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، ولي الأمر بياخد جولة بيعرف مميزات المدارس ويملا الأبلكيشن المناسب لابنه".

ويضم المعرض أولياء أمور طلاب في مراحل تعليمية مختلفة: "إحنا بيجى لينا أولياء أمور الطلاب بداية من مرحلة الحضانة لحد الثانوية، مش مرتبطين بسن معين، أى طالب في أي مرحلة دراسية من حقه إن ولي أمره ييجي يقدم".

ويروي مصطفى أن فكرة المعرض خطرت له بناء على تجربة شخصية: "عانيت من تجربة التقديم مع أولادي وكمان سمعت تجارب كتير من قرايبي وعشان كده خطرت ليا الفكرة وبدأت في تنفيذها".