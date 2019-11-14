مصرية تفوز بمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالإمارات

فازت أميرة محمد نجيب فريد عبدالحميد، إخصائي مكتبات أول بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، بلقب المشرف المتميز في مسابقة "تحدى القراءة العربي"، واختتمت فعالياتها الثلاثاء في دبي، وسلمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجائزة.

"تحدى القراءة العربي" هو أكبر مشروع أطلقه راشد آل مكتوم، لتشجيع الطلاب في العالم العربي على القراءة وزيادة المعرفة، ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، ويشارك فيها الطلاب عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتجرى على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم مستوى الأقطار العربية، وصولاً للتصفيات النهائية، التى تعقد في دبي سنويًا.