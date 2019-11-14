الامارات | الإعلان عن المتأهلين للدورة الـ 12 اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن المتأهلين للدورة الـ 12 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضم لجنة تحكيم الدورة الـ12 لبرنامج منشد الشارقة الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، هذا العام، ثلاثة من أصحاب الخبرات الفنية والإنشادية العربية، ممن يمتلكون تاريخاً في هذا المجال.

وتشتمل اللجنة على الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، أحد أبرز الفنانين والملحنين الموسيقيين العرب، الذي يمتلك أكثر من ثمانية ألبومات فنية قدّم من خلالها قصائد عربية بألحان شرقية، ويرافقه في اللجنة المنشد محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين في مصر، الذي يمتلك مسيرة في هذا المجال، ورثها عن والده الشيخ ياسين التهامي.

كما تضم اللجنة المنشد الإماراتي أحمد بوخاطر، ابن الشارقة، الذي بدأ رحلته الإنشادية في عام 1989 ولاقت أعماله شهرة واسعة، ويمتلك الكثير من الأعمال أبرزها «انتصف الليل»، و«القدس تنادينا»، وغيرهما من الأناشيد المتميزة التي وضعته في الصف الأول لقائمة المنشدين الإماراتيين والعرب.

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وقال المنتج المنفذ للبرنامج نجم الدين هاشم: «نفخر بوجود هذه القامات الفنية والإنشادية في البرنامج، فهي أسماء استطاعت عبر مسيرة طويلة وحافلة بالمنجزات أن تحفر حضورها في ذاكرة هذا الفن النبيل وتقدم إبداعات لا تُنسى، ونرى أن حضور هذه الأسماء في البرنامج يسهم في إثرائه، وتقديم كلّ ما يلزم من أجل تطوير مهارات وخبرات المشاركين».

وأضاف هاشم: «لجنة التحكيم يُلقى على عاتقها الكثير من المسؤولية فهي التي تراقب عن كثب وترصد المشتركين، ونؤمن بأن كل موهبة بحاجة إلى يد ترعاها وتوجهها، وثقتنا كبيرة باللجنة التي تقدم النصائح والإرشادات بشفافية عالية وخبرة واسعة، ويمكننا القول إن مهمتها صعبة كون الأسماء التي تشارك تمتلك مواهب كبيرة ومتنوّعة، ونأمل في أن يحقق البرنامج تطلعاتها وأحلامها، وأن نشهد نسخة متميزة من (المنشد) كما في السنوات السابقة».

ويكشف البرنامج عن المنشدين المتأهلين إلى الدورة الـ12 عبر شاشة قناة الشارقة مساء اليوم، إذ خصص البرنامج ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة مشاركين، ويشرف عليها مدربون معتمدون.