الامارات | 3 مرشحين لمسابقة يا سلام للمواهب الناشئة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لمسابقة يا سلام للمواهب الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة فلاش للترفيه عن المتأهلين الثلاثة النهائيين للدورة الخامسة من مسابقة يا سلام للمواهب الناشئة، بعد جلسة الأداء الصوتي التي نظمتها المسابقة للقائمة القصيرة التي ضمت 10 مرشحين.

ويستعد المتأهلون الثلاثة لتقديم مواهبهم أمام لجنة التحكيم والجمهور على خشبة مسرح القرية، في ميدان دو خلال الليلة الافتتاحية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2019، في 28 نوفمبر الجاري. والمرشحون الثلاثة هم: 1. DB Gad، وIbby VK، وXenai .