الامارات | بالصور.. قصر الوطن.. تحفة معمارية برؤية معاصرة..

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قصر الوطن.. تحفة معمارية برؤية معاصرة.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعكس قصر الوطن التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الـ21. ويتميز قصر الوطن بطابعه المعماري الذي يعكس جماليات فن العمارة العربي من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة. استغرق بناء القصر 150 مليون ساعة عمل، ويقع ضمن مجمع قصر الرئاسة الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع. بنيت واجهة القصر من الغرانيت الأبيض والحجر الجيري الذي يدوم لمئات السنين، وتم اختيار اللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام. • 150 مليون ساعة عمل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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