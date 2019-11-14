الامارات | «تلايا الليل» تضيء مسرح المجمع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تلايا الليل» تضيء مسرح المجمع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، الليلة قبل الماضية، عرض «تلايا الليل» لمسرح رأس الخيمة الوطني.
والمسرحية من تأليف وإخراج مرعي الحليان، ويشارك في أدائها كل من خالد البناي، ودلال الياسر، وأشواق، وعبدالحميد البلوشي، وعبدالله الكمالي، وآخرين.
وتطرح «تلايا الليل» قضايا مهمة عدة، على رأسها سلطة الأب على الأبناء، كما تتناول القضايا الناجمة عن التكنولوجيا وتأثيرها في الشباب وحياتهم، وازدواجية الحداثة في مواجهة الكلاسيكية، وغير ذلك من السياقات المجتمعية المختلفة التي يواجهها الشباب في الوطن العربي.
وتعتمد المسرحية على أنظمة إضاءة مبتكرة توظف بأسلوب مميز لإعطاء الجمهور تلميحات حول الجوانب النفسية لكل شخصية، إلى جانب استخدام موسيقى خلفية فعّالة لدعم الأداء المسرحي وأسلوب تنفيذ المشاهد وتسلسلها.
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