الامارات | «بوليوود باركس دبي» يحتفل بعيده في أجواء خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوليوود باركس دبي» يحتفل بعيده في أجواء خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل «بوليوود باركس دبي»، المتنزه الأول والوحيد المستوحى من بوليوود في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، بمرور ثلاث سنوات على افتتاحه، وبدئه في توفير تجارب ترفيه لزوّاره.

ويطرح المتنزه عرضاً للزوّار على تذاكر الدخول من اليوم وحتى بعد غدٍ.

ويتيح العرض التمتع بجولات الألعاب الأكثر تشويقاً، والمستوحاة من أضخم أفلام بوليوود ذات الشعبية الكاسحة، والتمتع بما يضمه المتنزه من أطباق ومأكولات.