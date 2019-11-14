الامارات | أكثر الرجال جاذبية في 2019: لا أعلم ما أقول

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الرجال جاذبية في 2019: لا أعلم ما أقول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المغني الأميركي جون ليجند، بلقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2019، حسب مجلة بيبول الأميركية.
وأعلن المغني بليك شيلتون (43 عاماً)، الذي حصل على الجائزة عام 2017، فوز ليجند (40 عاماً) بالجائزة أثناء مشاركتهما في هيئة حكام برنامج ذا فويس.
وذكرت مجلة ديلي ميل البريطانية أن جون تقدم بالشكر لمجلة بيبول على هذا التكريم، وقال: «لا أعلم ما أقول، أريد أن أشكر مجلة بيبول، وأريد أن أشكر بليك شيلتون، لأنني أجلس بجانبه منذ بضعة أشهر، ولقد تعلمت أساليبه الجذابة».
يذكر أن جون متزوج من عارضة الأزياء كريسي تيجن، منذ عام 2013، ولديهما طفلة تدعى لونا (ثلاثة أعوام)، وطفل يدعى ميلز يبلغ من العمر عاماً واحداً.
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