الامارات | 500 عـلامة مــن 21 دولـــة في «دبي للمجوهرات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 عـلامة مــن 21 دولـــة في «دبي للمجوهرات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك في المعرض، الذي افتتحته رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المري، أكثر من 500 علامة تجارية هي الأبرز في هذا المجال من 21 دولة، وتتواصل فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلعت منى المري على جانب من المعروضات، وتعرّفت من القائمين على الشركات إلى المنتجات المطروحة، وما يمثله لهم هذا الحدث من أهمية، مع انعقاده في دبي التي تعد مركزاً رئيساً لتجارة الذهب والمجوهرات عالمياً، معربة عن تقديرها لمستوى الإبداع والتميز، الذي بدا ظاهراً في تصميمات المجوهرات والأحجار الكريمة التي شملتها المعروضات.

وأكدت منى المري قيمة المعارض المتخصصة التي تستضيفها دبي على مدار العام، كونها تعزز مكانتها وجهةً عالميةً ومركزاً رئيساً للمبدعين والمصممين والمبتكرين وأصحاب المهارات العالية في شتى المجالات، في الوقت الذي تفتح تلك المعارض، بما تضمه من مشاركات دولية واسعة، المجال أمام تهيئة الفرص للجهات العارضة، وكذلك الزوار من المعنيين بهذه القطاعات لاستكشاف آفاق تعاون جديدة في ما بينها، ورصد الأسواق الواعدة التي يمكن أن يفضي هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فيها.

ونوّهت بما يمثله قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة والألماس من أهمية لدبي، مستشهدة بالأرقام التي أعلنتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشأن تجارة دبي الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي نحو 180 مليار درهم، بزيادة 3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يدلل على تنامي أهمية هذا القطاع وتزايد الإقبال عليه.

وسيستضيف الحدث، من خلال «برنامج المشترين»، عدداً كبيراً من المشترين من 13 دولة، إذ يجمع البرنامج أبرز متاجر وعلامات التجزئة المحلية والعالمية وتجار الجملة والعارضين والمؤثرين في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، لضمان الوصول إلى تشكيلات فريدة ومزايا تنافسية وفرصة قيّمة لبناء علاقات جديدة في هذا القطاع.

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وضمن فعاليات اليوم الأول للمعرض، انطلق منتدى الشرق الأوسط لمصممي المجوهرات في دورته الثالثة، التي تستضيف متحدثين بارزين يناقشون موضوعات مختلفة، تتعلق بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في المنطقة وتوجهاته المستقبلية.

- منى المري:

«دبي وجهة

عالمية ومركز رئيس

للمبدعين وأصحاب

المهارات العالية

في شتى المجالات».