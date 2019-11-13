دعمت ندى الكامل، زوجها الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما استأنف من جديد تصوير فيلم "أشباح أوروبا".
ونشرت "الكامل" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد الفيشاوي من كواليس مشاركته للفيلم، وهو يظهر باللوك الخاص للفيلم، معلقة عليها: "مرحبا يا وسيم".
وكان الفنان أحمد الفيشاوي تأثر بشدة لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فوصف شقيقه عمر الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن"، بأن خبر الوفاة وقع كالصاعقة على شقيقه.
ويشارك في بطولة الفيلم أشباح أوروبا، هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمطرب محمد حماقي، وتأليف كريم فاروق وحوار أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى الكامل تدعم زوجها أحمد الفيشاوي بعد وفاة هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.