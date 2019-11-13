بالعباية والاسكارف.. ظهور جديد لـ نادية لطفي بالمستشفى

بعباءة فاتحة اللون، واسكارف باللون الفوشيا، مع الشعر الأشقر المرفوع، نشرت الإعلامية، سهير جودة، صورة جديدة للفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جودة" بجانب الفنانة داخل حجرتها بالمستشفى، مُعلقة: "أيقونة إنسانية وثقافة وجمال وعطاء شخصية متفردة، ربنا يبارك في صحتها وعمرها وأحلى سعادة، لما بشوفها والوقت يطول وحكايات وذكريات بسمعها وأقول ياريت مصر بناسها وفنها وكل تفاصيلها كانت فضلت زي ماهي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مطالبين لها الدعاء بالشفاء العاجل.

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وكانت الإعلامية، بوسي شلبي نشرت مؤخرًا صورة للفنانة، بصحبة مجموعة من الفنانات، على رأسهن الفنانة دلال عبد العزيز.

هجوم على "روتانا كلاسيك" بسبب نادية لطفي

وأثارت قناة "روتانا كلاسيك"، مؤخرًا، جدلًا واسعًا على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن الفنانة نادية لطفي، إذ أشارت إلى افتقادها علامات الجمال، بسبب التقدّم في العمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة نادية لطفي، في الوقت الحالي، وأخرى في ريعان شبابها، مُعلقة عليها: "الجميلة نادية لطفي.. حقا الجسد والزمن لا يرحمان!".

وشنّ مُحبو الفنانة، هجومًا حادًا على القائمين على الصفحة، بسبب هذا المنشور، إذ قالت سيدة تُدعى "نانو خوري": "كل مرحلة تمر على الإنسان من مراحل العمر تكون جميلة ومحدش بيفضل شباب ونادية حلوة بكل مرحلة.. الله يديم عليها الصحة"، فيما قالت أخرى: "الدنيا دوارة على كل واحد فينا شئنا أم أبينا.. هذا هو حال الدنيا من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة.. وما دايم إلا وجه الله.. الله يديها الصحة"