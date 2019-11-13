صوابعه معلمة على وشه.. والد طفل سوهاج يروي واقعة اعتداء مدرس على ابنه

لم يتخيل سيف النصر، مُدرس بإحدى مدارس محافظة سوهاج الإعدادية، أن يجد طفله صاحب الـ6 سنوات، مُعتدى عليه من قِبل مُعلمه، الذي لم يُراعي ضميره المهني، أو إنسانيته، ليقوم بضرب الطفل "عُمر" الطالب بالصف الأول الابتدائي على وجهه، مُبررًا فعلته بمحاولة تهذيبه بسبب "شقاوته" بالفصل.

آثر أصابع المُعلم، الذي يُدعى "أحمد. س" والتي ارتسمت على وجه الطفل، أصابت الوالد بالزُعر، بعدما وجد طفله عائد للمنزل من مدرسته "مؤسسة شطورة"، باكيًا لا حول له ولا قوة، رافض الرجوع مرة أخرى للمدرسة، خوفًا من ملاقاة المدرس مرة أخرى، أو حتى ملاقاة زملاءه بسبب حالته النفسية.

"صوابعه معلمة على وش ابني، ضربه بكل قوته، وقال عشان الولد شقي، ومش أول مرة يضربه وزعلان على ابني".. هكذا تحدث والد الطفل لـ "هُن"، مؤكدًا أنه ذهل عندما رأى طفله، يوم الاثنين الماضي، باكيًا بسبب اعتداء المدرس عليه دون سبب، قائلًا: "الولد تعبان ومنهار، ومش أول مرة المدرس ده يضرب طالب، ومش أول مرة يضرب ابني".

وتابع: "الأسبوع اللي فات ضربه لكن كانت ضربة خفيفة، ومع ذلك روحت المدرسة والأمر اتحل، لكن المرة دي حاجة ميتسكتش عليها، أنا كنت خايف ليكون أثر على ودنه ولا عينه بسبب العلامات اللي سابها على وشه".

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"كعب داير ومحدش مساعدني"

وتابع الوالد: "ابني قالي إن المديرة يومها سألته ضاربه كدة ليه، والمدرس نفى، ولما ابني قال لاء ضربني، راح برر للمديرة وقالها ده ولد شقي وبينط من على الديسك".

واستطرد: "عملت محضر في النيابة الإدارية، وقالولي هنتصل بيك خلال 14 يوم، ولسة محدش كلمني، ورجعت عملت محضر تاني في النقطة التابعة لمركز طهطا، لكن لسة محدش مساعدني".

الإدارة التعليمية تُحيل المدرس للتحقيق

كان "السوشيال ميديا" قوة الأب التي ارتكز عليها في النهاية، في محاولات لتصعيد الأمر، قائلًا: "صورته والناس اتعاطفت معايا، وفي أولياء أمور أكدوا أن عيالهم حصلهم اعتداءات من نفس المدرس، والموضوع فعلًا كٍبر، وانهاردة عرفت إن الإدارة التعليمية حولته للتحقيق".

استبعاد المعلم

وأصدرت إدارة الشؤون القانونية بإدارة طهطا التعليمية بسوهاج، اليوم، قرارًا باستبعاد معلم رياضيات بمدرسة مؤسسة شطورة الابتدائية، لاتهامه بصفع طفل في الصف الأول الابتدائي، ما أحدث به كدمات في الوجه.