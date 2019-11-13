شعرت بالصداع.. فتاة بريطانية ذهبت للنوم فاكتشفوا موتها في اليوم التالي

صداع في الرأس وإرهاق شعرت به الفتاة البريطانية جيسيكا كاين، حينما عادت إلى منزلها بعدما حضرت حفلا موسيقيًا، فأرادت الدخول للنوم قليلًا، لتفارق الحياة وتتوفى دون سابق إنذار.

بحرقة وأسى تحدثت الأم الأربعينية شيلا رويل، عن وفاة ابنتها، ذات الـ21 عامًا، بأنها كانت تدرس في جامعة "داربي"، وقررت الذهاب للنوم مبكرًا، لكنها لم تستيقظ بعد ذلك: "قالت لي إنها متعبة بعدما قضت عطلة نهاية الأسبوع في إحدى الحفلات ثم ذهبت لفراشها"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ووصفت الأم ابنتها "كاين" بأنها شابة نشيطة وتتمتع بصحة جيدة، لكنها كانت تعاني من التهاب السحايا، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض خفيفة فقط قبل وفاتها يوم 14 أكتوبر، والتهاب السحايا هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ومن أعراضه الإحساس بالصداع والحمى والعنق المتصلب.

وأوضحت الأم أنها لم تدرك بأن ابنتها مصابة بالتهاب السحايا، واكتشفوا ذلك بعد 5 أيام من وفاتها، بواسطة مكالمة هاتفية من الطبيب الشرعي: "كانت في صحة جيدة، اعتقدنا في البداية أنها تعرضت لنزيف دماغي أو نوبة قلبية.. لكننا صدمنا بعدما عرفنا السبب الحقيقي".

وتابعت "حين قالت إنها تشعر بصداع في رأسها، لم نفكر في أي أمر آخر، على اعتبار أن هذا شائع ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان.. لم نصدق إلى حدود الساعة أنها فارقتنا.. نحن مدمرون تماما".