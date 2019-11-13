يطلب منك الكثير من التعاطف والتكاتف كي تمر الأمور بسلام

مهنياً: اسبوع مائي مهم جيد جدا يطلب منك الكثير من التعاطف والتكاتف كي تمر الامور بسلام البداية وجود القمر في الحمل في البيت الثاني بيت المال التاثيرات الفلكية تطلب منك ان تركز على علاقاتك مهنتك مشاريعك ابحاثك الاستثمارات والتوظيفات كما يطلب منك الجهوزية التامة للاولويات والحسابات المصرفية والمالية وكيفية توظيف اموالك وتنظم مصاريفك تحسبا لأي طارئ تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب يومي الاحد والاثنين فيحرك ذاكرتك وطاقاتك الفكرية والجسدية الموجودة في داخلك ما يجعلك منافس سباق ايام رائعة وجيدة للامتحانات الاكاديمية والجامعية والاجتماعات فانت تملك طاقة حماسية كي تبرمج امورك تتبدل الاحوال الفلكية وتصبح مشوشة مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية فتغرق في الواجبات والمتطلبات العائلية والشخصية فتضطر الى حل المشاكل بهدوء بعيدا عن الاضواء وعن الضغوط لا تجازف فانت تفتقد الى الحماية والحصانة كليا انت وحيد وعليك اتقاء الشر والمجهول والضغوط والمتاعب وعدم المغامرة بأوراقك المهمة ولا بأس بالاستعانة بحليف قوي لحماية مصالحك.تختفي الغيوم والضغوط وتشرق شمسك في عطلة الاسبوع مع وصول القمر الى السرطان يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب فتكون انت الرابح الاكبر نفسيتك ايجابية اجواء رابحة وناجحة ورائعة افكار جيدة فتجد استقرارك وترتفع معنوياتك قد تنتقل من موقع الى موقع اعلى اسبوع جيد لكن يجب عليك متابعة الامور بمنطق وبايجابية ونضوج.

عاطفياً: تجنب كل علاقة عاطفية غير مشروعة خاصة وان كوكب الزهرة في مواجهة برجك من القوس يسبب لك بالتراجع النفسي والمعنوي انتبه الضوء احمر اياك والتورط بقضية شائكة كطرح قضية زوجية او علاقة شراكة عاطفية قد تسبب ببعض الحساسيات ولا تطرح قضية زواج اوطلاق للعازب وجود كوكب الحب في موقع معاكس يجعلك مشككا مترددا ومتحفظا جدا انتبه لصحتك وسلامتك المعنوية.

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