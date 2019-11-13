تنتظرك أمور مهمة جدا خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا الاجواء ايجابية وجيدة ة بمجملها تعمل لصالحك الاجواء جيدة لا يوجد معاكسات كبيرة البداية يوم السبت القمر في الحمل في موقع مهم بالنسبة لبرجك يسلط الضؤ على ذكائك على قدراتك على فصاحتك وسرعة خاطرك ما يجعلك تتفوق على الغير بالعمل بالدرس فتكون نشاطاتك محط الانظار. تتبدل التاثيرات الفلكية مع المربع الفلكي بين القمر في الثور والشمس من العقرب يومي الاحد والاثنين ما يجعلك قلق محبط ومرهف الحس تشعر بالارتباك او تغضب بسرعة تجنب الجدال واثارة النعرات ركز على الاولويات والاهتمامات الشخصية ولا تهمل التفاصيل حاول ان توازن بين الامور وخفف من مزاجيتك وحاول ان تراقب كل ما يدور حولك وتلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل تتحسن الاوضاع لصالحك لحظة وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء ليجعلك الاقوى الانجح والاكثر قدرة على المنافسة على التقدم على السيطرة على الامور فتسبق الاخرين باشواط وتسجل تطورات مهمة وتقوم بخيارات منطقية وانجازات كبيرة دراسيا مهنيا كذلك سوف تكون الحماسة كبيرة فتصادف النجاح في اعمالك وقد تقوم برحلة او تتلقى خبرا سارا يتعلق بشؤونك المالية من مكاسب وارباح ومستحقات تتابع التاثيرات الايجابية وتعيش عطلة اسبوع مثمرة جدا مع وجود المثلث الفلكي المائي بين القمر من السرطان والشمس من العقرب يومي الخميس والجمعة تدعمك الحظوظ وتحمل اليك مفاجأة سارة مهنيا ودراسيا التقصير ممنوع والاهمال ممنوع اجواء رائعة وممتازة لا تنزعها بكلمة او تصرف في غير مكانه.

عاطفيا: تشرق بجاذبية قصوى مع وجود الزهرة في القوس تمارس سحراً ونجومية وتعرف لقاءً مميزاً جداً يجعلك تنطلق على طريق جديدة وجدية وتسجل نجاحاً في علاقاتك واتصالاتك. للعازب لن تمرّ بمكان دون أن تترك أثراً، سواء بحضورك أو بعذوبتك أو كلماتك الرقيقة تسافر إلى الخارج أو تذهب لمغامرة جديدة تتذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :