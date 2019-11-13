تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد الشمس من العقرب تدعمك وتقدم لك ظروفاً مهمة جداً مهنياً واجتماعياً حسب انت كيف تعمل لتلاقي النتيجة شغل جديد امتحانات اكاديمية وجامعية سفر انطلاق بمرحلة جديدة وغيرها البداية يوم السبت مع وجود القمر في مواجهة برجك من الحمل من البيت الرابع ما يعني ضغوط شخصية ومهنية اهتمامات لها علاقة بالعائلة بالاولاد مسؤوليات وقلق لذلك حاذر المغامرات والتحديات تختفي الضغوط وتستعيد موقعك وتفتح امامك ابواب مشرقة ملونة مزهرة ومثمرة بالحظ والاحتفالات والانتصارات مع وصول القمر الى برج الثور الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب ايام ممتازة انت الاقوى كي تتقدم وتحلحل المشاكل وكي تقطف ثمار جهودك بطريقة صحيحة وتحقق نجاحات كبيرة يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتشعر بايجابيات هذه المرحلة لتنطلق واثقا مع منافسات جديدة ومع فرص تلتقطها في الوقت المناسب وحظ يرافق خطواتك. كذلك سوف تعيش في عطلة الاسبوع مواقف محرجة تحت تأثير القمر من السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب يومي الخميس والجمعة فتبدأ المعاكسات والتشنجات وتصعب الامور الاجواء عاصفة غائمة ضبابية فكن حذراً جداً لأن الاحداث لن تمر بسهولة فتشعر بظلم او تحدي ما يجعلك تعيش في دوامة من الانفعالات والمعاكسات سيطر على اعصابك وتجنب اثارة المواضيع الحساسة احذر من السلوك المزاجي والمتسلّط لأنّك قد تساهم في خلق أعداء لك حاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً لانهاء اعمالك وواجباتك.

عاطفياً: تعيش تقلبات في حياتك الشخصية فتفرض عليك الحياة ترتيبات جديدة تتعلق بإحدى الصداقات او العلاقات الاجتماعية فانت تتشكى من الظروف وطبيعة العلاقات الشخصية او من خصومات او برودة للعازب, على الارجح قد يحمل لك كوكب الزهرة المعاكس من برج القوس المواجه لبرجك ركودا او جفاء المطلوب منك التصرف الواعي وعدم حرق المراحل بانتظار ان تتوضح الامور بينك وبين الحبيب.

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