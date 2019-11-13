تنتظرك أمور مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مميز مع وجود المشتري والزهرة في برجك اسبوع يحمل معه حظوظا مهمة البداية مع وجود القمر في برج الحمل الصديق في البيت الخامس يوم السبت الذي يسلط الاضواء على علاقات رومنسية ويحمل حظ كبير ابداع تقدم افراح ونجاح ان ما يميز هذا اليوم هو جرأتك في تحدي كل المجالات ما يجعلك تشق طريقك بحرية ونجاح وتتمتع بدورة من الحظ الذي يتحالف مع مصالحك لاسعادك ويحمل اليك الفرص وذلك على كل الاصعدة الصحية والفكرية والمعنوية والمهنية دراسية كل الامور مسهلة فانت قوي والوقت معك يوم ممتاز مع احتمال ان تتسلم عمل جديد كذلك سوف تعيش يومي الاحد والاثنين اجواء جيدة تتناغم مع افكارك تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر في الثور والشمس في العقرب ما يجعلك تتعرف الى اوساط جديدة وتفتح الباب امام احتمالات بعيدة انها فترة واعدة وزاهرة تشعرك بالثقة بالنفس للانطلاق على اساسات ثابتة ومتينة.لكن عليك الانتباه من تأثيرات القمر من الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء الموجود في اعلى نقطة من برجك من موقع معاكس ومواجه ومزعج لبرجك فيؤثر على مزاجك ويخلق نوعا من منافسة فتدخل في مرحلة اعمال متراكمة ما يجعلك تضطر الى طلب المساعدة حاول ان تخفف من التشكي والتذمر ان خصمك اقوى منك فكن حذرا ايام صعبة تستفزك لكن بالرغم من كل هذه العصبية والتوتر سوف تعيش عطلة اسبوع مناسبة مع وصول القمر الى برج السرطان يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب تختفي العواصف الفلكية وتخف الضغوط وترتاح وتعيد ترتيب الاوراق وترى الامور على حقيقتها بموضوعية تامة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يتنقل في برجك الى جانب المشتري كوكب الحظ فتتزود بقدرات معنوية منتصرا على القلق تكون سعيدا بالاجواء الرومنسية والتاثيرات الجميلة التي يرسلها لك كوكب الزهرة وتعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب, ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. .

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