فرو وشراشيب .. أبرز صيحات الحقائب لشتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحتل الحقيبة مكانة مميزة في إطلالة المرأة العصرية، وتعبر بشكل كبير عن شخصيتها وذوقها، لذا تحرص دور الأزياء العالمية على إرضاء متطلبات النساء، لذا يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز صيحات الحقائب لشتاء 2020، حسب ما رصدناه في شهر الموضة العالمي

- حقيبة الباكت

وقد رصدناها على منصات الموضة العالمية وكان أبرزها لدى علامة تودز وسلفاتور فيراجامو، وتعتبر من الحقائب صغيرة ومتوسطة الحجم التي تناسب إطلالتك اليومية.

- الحقائب المزينة بالفراء

ظهرت صيحة الفرو الصناعي بدلًا من الطبيعي في العديد من العروض بميلانو ونيويورك وباريس، ومن أبرز الدور التي حرصت على ذلك Chanel وLanvin ، ولإطلالة أكثر أناقة يمكن تنسيق حقيبة الفرو مع جاكت بنفس اللون.

-الحقائب المزينة بالريش:

لم تتوقف موضة الريش على قطع الملابس فقط، ولكنها ظهرت بشدة في الحقائب، خاصة خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إذ ظهرت الحقائب المزينة بالريش بأحجام مختلفة ومتنوعة، وتميزت بألوانها الحيوية.

-حقائب السبعينات:

عادة موضة حقائب السبعينات كبيرة الحجم لتسيطر على منصات الموضة العالمية، وقد رصدناها بألوان وتصاميم متنوعة في Prada، وتودز .

ومن المعروف أن الحقائب ذات الحجم لكبير حيلة بسيطة لإخفاء الوزن الذائد.

-حقائب النانو

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ظهرت مؤخرا حقائب" The Nano Bag، وأصبحت محط أنظار عشاق الموضة، إذ حرصت العديد من النجمات والفاشونيستات

حول العالم باقتنائها رغم أنها لا تكفي لوضع شيء.

وظهرت الحقيبة صغيرة الحجم بالعديد من الألوان لتناسب جميع الصيحات، وتتراوح سعرها ما بين 230 إلى 600 دولار على حسب الجلد والتصميم.

-الحقائب الشفافة:

تنوعت تصاميم الحقائب الشفافة وظهرت في شهر الموضة بأحجام مختلفة، فرأيناها في دورFendi و دار Balmain و

Valentino

-حقائب يد بأشكال هندسية

حقائب اليد ذات الأشكال الهندسية والمقبض الصغير، وجاءت على شكل علبة مربعة، ومنها بأشكال مستطيلة بزوايا غير محددة.

-حقائب مزدوجة

ظهرت الحقائب المعلق بها حقائب ثانية في العديد من دور الأزياء العالمية

-الحقائب البراقة:

الحقيبة المستوحاة من بريق المجوهرات تستهوي العديد من السيدات، وظهرت بقوة في شهر الموضة، وخاصة في دار " دولتشي أند غابانا"، وعرض مصمم الأزياء دريس فان نوتن، وزينت بالأحجار والسلاسل، وبعضها جاء مرصع بالكريستال.