منها الفلفل الحار وخل التفاح ..حيل طبيعية للتخلص من الذباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت / أميرة حلمي:

أثار انتشار الذباب بكثافة في مختلف محافظات الجمهورية مخاوف لدى المواطنين لكونه من الحشرات الناقلة للأمراض، وخاصة أن بعض أنواع الذباب لا يتأثر بالمبيدات الحشرات.

يستعرض لكم "الخليج 365"، حيل وطرق طبيعية للتخلص من الذباب في المنزل بدون حاجة إلى استخدام المواد الكيميائية والمبيدات التي تسبب الكثير من المشكلات الصحية والتي تؤثر بصورة كبيرة على جهاز التنفس وتزيد من المشكلات الصحية، حسب ما جاء في موقع " health line".

-الأعشاب والزهور

يمكن زراعة بعض الأعشاب والزهور في حديقتك، مثل الريحان، والخرامي، وأوراق الخليخ، والنعناع، لأنهم فعالين في طرد الذباب خارج المنزل.

-الخل ومنظف الأطباق

امزج القليل من خل التفاح وعدة قطرات من منظف الأطباق في كوب ثم قم بتغطية الكوب بغلاف بلاستيك، واحرص على التفاف البلاستيك بشريط مطاطي به ثقوب صغيرة في الأعلى، يساعد ذلك على التخلص من الذباب في دقائق معدودة.

Advertisements

-الفلفل الحار والماء

امزج الفلفل الحار بالماء وقم برشه حول المنزل لطرد الذباب خارج المنزل.

-شراء نبات فينوس

تعتبر نبات فينوس أو ما يسمى بصائدة الذباب من الطرق الفعالة للقضاء على الذباب، عند ذراعتها خارج المنزل يتم القضاء علي الذباب بشكل طبيعي.

-استخدام الزيوت العطرية:

يمكنك مزج القليل من زيت النعناع، والقرنفل، وشجرة الشاي، في لتر الماء، ثم رشها في أماكن تواجد الذباب.